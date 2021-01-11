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Вчера, 17:43

Уголовное дело в отношении экс-главы «ВСМПО-Ависма» поступило в суд

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2021. Уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего гендиректора корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина, поступило на рассмотрение Верхнесалдинского районного суда.

Как следует из информации, размещенной в картотеке суда, М. Воеводин обвиняется по части 1 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».

Напомним, что в сентябре 2020 года «ВСМПО-Ависма» подала иск к Михаилу Воеводину с требованием взыскать с него 4 млрд 073 млн руб. Поводом для заявления стали «неразумные» сделки корпорации за 2017-2019 годы.

Михаил Воеводин покинул должность генерального директора в начале мая 2020 года. На этом посту он проработал с июля 2009 года. После его увольнения появилась информация, что в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

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