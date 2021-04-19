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Вчера, 17:22

Число безработных на Среднем Урале опустилось ниже 50 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2021. По состоянию на 20 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 49 тыс. 716 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 18 мая число безработных составляло 50 тыс. 799 человек. Таким образом, за последние два дня показатель сократился на 1 тыс. 083 человека.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 2,36%.

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