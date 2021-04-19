Число безработных на Среднем Урале опустилось ниже 50 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2021. По состоянию на 20 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 49 тыс. 716 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. На 18 мая число безработных составляло 50 тыс. 799 человек. Таким образом, за последние два дня показатель сократился на 1 тыс. 083 человека. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 2,36%.

Материалы по теме

Число безработных на Среднем Урале опустилось ниже 64 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2021. По состоянию на 19 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 63 тыс. ...

Число безработных на Среднем Урале опустилось ниже 66 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2021. По состоянию на 14 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 65 тыс. ...

Число безработных на Среднем Урале опустилось ниже 90 тыс. человек

По состоянию на 3 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 89 тыс. 497 безработных. Об этом сообщает ...

Число безработных на Среднем Урале опустилось ниже 90 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2021. По состоянию на 3 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 89 тыс. 497 ...

Число безработных на Среднем Урале опустилось ниже 110 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2021. По состоянию на 3 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 109 тыс. ...