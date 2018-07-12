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Вчера, 17:06

Минюст предложил автоматически списывать с банковских счетов россиян суммы штрафов за ПДД

УрБК, Москва, 20.05.2021. Минюст предложил автоматически списывать с банковских счетов россиян суммы штрафов за нарушение ПДД, зафиксированных техническими средствами фото- и видеофиксации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на речь замглавы ведомства Евгения Забарчука.

По его словам, на данный момент требования об уплате штрафов за нарушение ПДД поступают в федеральную службу судебных приставов (ФССП), сотрудники которой вручную направляют запросы в банки.

Минюст предлагает исполнять требования об уплате штрафов за нарушения правил дорожного движения без участия сотрудников органов принудительного исполнения.

«Совершенствованию порядка принудительного исполнения исполнительных документов о взыскании административных штрафов в области дорожного движения может способствовать переход к электронному механизму исполнения такой категории исполнительных документов», — сказал Е. Забарчук во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме.

На сегодняшний день, взыскание штрафов в области дорожного движения составляет значительную часть среди производств, которые исполняют судебные приставы, уточнил Е. Забарчук.

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