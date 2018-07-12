Минюст предложил автоматически списывать с банковских счетов россиян суммы штрафов за ПДД

УрБК, Москва, 12.07.2018. Около 32 млн штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД) оплачено с начала года в ...

В России большинство нарушителей ПДД пользуются возможностью оплачивать штрафы со скидкой в 50%

Правительство РФ одобрило проект о передаче штрафов за нарушение ПДД в дорожные фонды регионов

У жителя Новоуральска арестовали Ford Focus из-за неоплаченных штрафов за нарушения ПДД

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2017. В Свердловской области по итогам двух месяцев 2017 года сотрудники ГИБДД вынесли 313 ...

За январь-февраль жители Свердловской области оплатили только 52% штрафов за нарушения ПДД

В Екатеринбурге судебные приставы увеличили в 14 раз штрафы для ООО «VIPСилинг» за их несвоевременную оплату

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2014. В Екатеринбурге судебные приставы вынесли в отношении ООО «VIPСилинг» постановление об ...