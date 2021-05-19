Число выданных микрозаймов в Свердловской области в апреле сократилось на 1,2%

УрБК, Челябинск, 20.05.2021. По итогам апреля 2021 года в Челябинской области выдали 60 тыс. 693 микрозайма (до 30 тыс. ...

В Челябинской области в апреле выдали более 60 тыс. микрозаймов

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. По итогам апреля 2021 года в Свердловской области выдали 39 тыс. 607 потребительских ...

Число выданных потребкредитов в Свердловской области в апреле выросло на 65%

УрБК, Челябинск, 12.05.2021. В Челябинской области средний размер выданных в марте 2021 года микрозаймов составил 7 ...

На Южном Урале средний размер выданных в марте займов «до зарплаты» увеличился на 5,7%

Число выданных микрозаймов на Южном Урале с начала года снизилось почти на 5%

УрБК, Челябинск, 23.11.2020. Число выданных микрозаймов в Челябинской области в январе-октябре 2020 года снизилось на ...