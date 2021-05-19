УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:44

Число выданных микрозаймов в Свердловской области в апреле сократилось на 1,2%

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2021. По итогам апреля 2021 года в Свердловской области выдали 75 тыс. 954 микрозайма (до 30 тыс. руб.). Это на 1,2% меньше уровня предыдущего месяца, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по стране число выданных микрозаймов за месяц сократилось на 3,4%, до 2,15 млн штук.

«Темпы роста в сегменте микрозаймов несколько замедлились. Так, в апреле по сравнению с мартом текущего года было отмечено небольшое снижение выдачи займов «до зарплаты». Вместе с тем, говорить о том, что это долгосрочный тренд пока рано», — считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 15:41 В Челябинской области в апреле выдали более 60 тыс. микрозаймов

УрБК, Челябинск, 20.05.2021. По итогам апреля 2021 года в Челябинской области выдали 60 тыс. 693 микрозайма (до 30 тыс. ...

19.05.2021 Число выданных потребкредитов в Свердловской области в апреле выросло на 65%

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. По итогам апреля 2021 года в Свердловской области выдали 39 тыс. 607 потребительских ...

12.05.2021 На Южном Урале средний размер выданных в марте займов «до зарплаты» увеличился на 5,7%

УрБК, Челябинск, 12.05.2021. В Челябинской области средний размер выданных в марте 2021 года микрозаймов составил 7 ...

23.11.2020 Число выданных микрозаймов на Южном Урале с начала года снизилось почти на 5%

УрБК, Челябинск, 23.11.2020. Число выданных микрозаймов в Челябинской области в январе-октябре 2020 года снизилось на ...

13.11.2019 Число выданных микрозаймов в Свердловской области за год сократилось почти на 1%

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2019. Количество выданных микрозаймов в Свердловской области в III квартале 2019 года ...

Популярные новости
21.04.2021«Солнечный»: продолжение парковочного эксперимента21.04.2021Египет: панацея или неизбежная альтернатива?22.04.2021Курс на ужесточение23.04.2021Ручное земледелие22.04.2021Уралмаш избавляется от бараков
Архив новостей
Май 2021 (377)
Апрель 2021 (733)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18