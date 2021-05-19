Число выданных микрозаймов в Свердловской области в апреле сократилось на 1,2%

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2021. По итогам апреля 2021 года в Свердловской области выдали 75 тыс. 954 микрозайма (до 30 тыс. руб.). Это на 1,2% меньше уровня предыдущего месяца, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В целом по стране число выданных микрозаймов за месяц сократилось на 3,4%, до 2,15 млн штук.
«Темпы роста в сегменте микрозаймов несколько замедлились. Так, в апреле по сравнению с мартом текущего года было отмечено небольшое снижение выдачи займов «до зарплаты». Вместе с тем, говорить о том, что это долгосрочный тренд пока рано», — считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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