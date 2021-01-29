В Челябинской области в апреле выдали более 60 тыс. микрозаймов

УрБК, Челябинск, 19.05.2021. По итогам апреля 2021 года в Челябинской области выдали 34 тыс. 644 потребительских ...

В Челябинской области в апреле выдали почти 35 тыс. потребительских кредитов

УрБК, Челябинск, 29.01.2021. В Челябинской области в 2020 году было выдано 575 тыс. 885 микрозаймов, что на 5,8% меньше ...

На Южном Урале в 2020 году количество выданных микрозаймов снизилось на 5,8%

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2020. Число выданных микрозаймов в Свердловской области в январе-октябре 2020 года выросло на ...

Число выданных микрозаймов на Среднем Урале с начала года увеличилось на 1%

Число выданных микрозаймов на Южном Урале с начала года снизилось почти на 5%

УрБК, Челябинск, 23.11.2020. Число выданных микрозаймов в Челябинской области в январе-октябре 2020 года снизилось на ...