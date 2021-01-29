В Челябинской области в апреле выдали более 60 тыс. микрозаймов

УрБК, Челябинск, 20.05.2021. По итогам апреля 2021 года в Челябинской области выдали 60 тыс. 693 микрозайма (до 30 тыс. руб.). Это на 4,6% меньше уровня предыдущего месяца, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В целом по стране число выданных микрозаймов за месяц сократилось на 3,4%, до 2,15 млн штук.
Больше всего микрозаймов была выдано в Москве (101,8 тыс. ед.), Московской области (92,3 тыс. ед.) и Краснодарском крае (79,2 тыс. ед.). Самую слабую динамику показали Иркутская (-9,2%), Архангельская (-7,6%) и Воронежская (-6,5%) области.
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