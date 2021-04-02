Посещаемость торговых центров в Екатеринбурге приблизилась к уровню 2019 года

На начало майских праздников Shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) в Екатеринбурге почти приблизился к отметке 2019 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании Watcom Group.
Так с 26 апреля по 2 мая показатель Shopping Index в торговых центрах Екатеринбурга восстановился на 97,44% к уровню 2019 года.
Представители ТЦ отметили, что достигли допандемийных показателей по посещаемости еще в апреле, а в майские праздники, из-за жаркой погоды, посещаемость по отношению к апрелю наоборот была ниже.
Как сообщал УрБК, показатель Shopping Index в торговых центрах Екатеринбурга за январь-март 2021 года оказался на 19% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
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