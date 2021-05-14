Официальный курс доллара США снизился на 8 коп., евро — на 33 коп.

УрБК, Москва, 20.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 мая 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 7,71 коп., до 73,60 руб., курс евро — на 32,98 коп., до 89,77 руб.