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В Свердловской области выявлено 108 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 108 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 20 мая 2021 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 88 тыс. 215 человек.

Также за сутки в области зарегистрировано 12 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 3 тыс. 302. За сутки из больниц выписано 115 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 82 тыс. 064 человека.

В России за минувшие сутки было выявлено 9 тыс. 232 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 974 тыс. 908 человек. За сутки зарегистрировано 396 летальных случаев (всего 117 тыс. 361), выздоровело 9 тыс. 983 человека (всего 4 млн 591 тыс. 770).

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