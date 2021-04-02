УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:04

Посещаемость торговых центров в Екатеринбурге приблизилась к уровню 2019 года

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2021. На начало майских праздников Shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) в Екатеринбурге почти приблизился к отметке 2019 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании Watcom Group.

Так, с 26 апреля по 2 мая показатель Shopping Index в торговых центрах Екатеринбурга восстановился на 97,44% к уровню 2019 года.

Представители ТЦ отметили, что достигли допандемийных показателей по посещаемости еще в апреле, а в майские праздники, из-за жаркой погоды, посещаемость по отношению к апрелю наоборот была ниже.

Как сообщал УрБК, показатель Shopping Index в торговых центрах Екатеринбурга за январь-март 2021 года оказался на 19% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
02.04.2021 Посещаемость торговых центров в Екатеринбурге в I квартале снизилась на 19%

Показатель Shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м. торговой площади) в торговых центрах Екатеринбурга ...

02.04.2021 Посещаемость торговых центров в Екатеринбурге в I квартале снизилась на 19%

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2021. Показатель Shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м. торговой площади) в ...

24.03.2021 Посещаемость торговых центров в Екатеринбурге в феврале снизилась на 20%

Показатель Shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м. торговой площади) в торговых центрах Екатеринбурга ...

24.03.2021 Посещаемость торговых центров в Екатеринбурге в феврале снизилась на 20%

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2021. Показатель Shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м. торговой площади) в ...

08.02.2021 Посещаемость торговых центров в Екатеринбурге за год снизилась на 20%

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2021. Показатель Shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м. торговой площади) в ...

Популярные новости
21.04.2021«Солнечный»: продолжение парковочного эксперимента21.04.2021Египет: панацея или неизбежная альтернатива?22.04.2021Курс на ужесточение23.04.2021Ручное земледелие22.04.2021Уралмаш избавляется от бараков
Архив новостей
Май 2021 (353)
Апрель 2021 (733)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18