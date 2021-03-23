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Около 16% свердловских безработных не были трудоустроены более одного года

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2021. Около 16% от общей численности официально зарегистрированных безработных в Свердловской области не были трудоустроены более одного года. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

«В общей численности безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости, 66,5% составили граждане, уволенные по собственному желанию, граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата работников организации, — 4,8%, уволенные по другим причинам — 15,7%, ранее не работавшие граждане — 13%. Доля граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва, в общей численности безработных составила 16%», — отмечается в исследовании.

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