Бензин марки АИ-92 на АЗС в Свердловской области за неделю подорожал на 0,11%

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2021. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-92 (93) на АЗС в Свердловской области выросли на 0,11% за неделю с 11 апреля по 17 мая 2021 года. Об этом сообщается в материалах Свердловскстата.



Стоимость данной марки бензина к 17 мая 2021 года составила 44,26 руб. за литр. Цена на бензин марки АИ-95 выросла на 0,04%, до 47,47 руб. Стоимость бензина марки АИ-98 не изменилась и осталась на уровне до 55,04 руб.



Также без изменений осталась цена на дизельное топливо — 50,47 руб.