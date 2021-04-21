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Сегодня, 12:06

В Свердловской области в режиме неполной занятости работают 17,3 тыс. человек

По состоянию на 1 мая в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 17 тыс. 270 человек. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

«Сведения о введении режима неполной занятости для 17 тыс. 270 работников разместили 1 тыс. 325 организаций (со среднесписочной численностью работающих 274 тыс. 857 человек), в том числе 361 организация о введении режима неполной занятости для 6 тыс. 630 работников в связи с введением ограничительных мероприятий (карантина)», — говорится в исследовании.

Сведения о переводе 47 тыс. 613 работников на временную удаленную работу в связи с введением ограничительных мероприятий размещены 1 тыс. 211 работодателями.

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