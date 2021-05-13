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В Свердловской области белокочанная капуста за неделю подорожала на 6,8%

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2021. С 10 по 17 мая 2021 года в Свердловской области средние потребительские цены на белокочанную капусту выросли на 6,77% (до 30,45 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

Картофель на Среднем Урале за последнюю неделю подорожал на 2,1% (до 41,52 руб. за кг), сливочное масло — на 1,9% (до 647,75 руб. за кг), морковь — на 2% (до 53,21 руб. за кг), репчатый лук — на 1,5% (до 34,86 руб. за кг), пшено — на 1,4% (до 70,85 руб. за кг), подсолнечное масло — на 0,9% (до 127,70 руб. за кг).

Средняя стоимость сахара в регионе не изменилась (49,72 руб. за кг). Гречневая крупа подешевела на 2,6% (до 106,42 руб. за кг), хлеб из ржаной муки — на 0,4% (до 66,63 руб. за кг).

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