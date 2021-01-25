В Верхней Салде заложили фундамент нового завода

На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» (Верхняя Салда) начато строительство завода по производству железнодорожных колес. Проект будет реализован компанией «Аллегро», которая создана группой РЕЙЛ СЕРВИС и холдингом ЕВРАЗ. В общей сложности в строительство предприятия будет вложено 16 млрд руб., что позволит создать более 400 новых рабочих мест.
Соглашение о строительстве нового колесного производства «Аллегро» в ОЭЗ «Титановая долина» было подписано с руководством особой экономической зоны в марте 2020 года. В январе 2021 года начался первый этап строительства. Так, на участке в 11 гектаров проводилось планирование площадки, обустраивались временные дороги и шла подготовка к фундаментным работам.
19 мая 2021 года был заложен уже фундамент завода по производству железнодорожных колес. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, вице-президент ЕВРАЗа по продажам и логистике Илья Широкоброд и владелец группы РЕЙЛ СЕРВИС Сергей Гущин.
Как отметил в приветственном слове глава региона, тем инвесторам, которые открывают в области новые заводы, всегда будет дан «зеленый свет», так как они являются основной движущей силой для развития Среднего Урала.
«Мы даем старт крупнейшему инвестпроекту — строительству нового завода. Минувший 2020 год стал серьезным испытанием для региона, для всей страны. Мы выстояли, смогли преодолеть все трудности. В прошлом году в Свердловской области было запущено 80 новых производств, созданы тысячи новых рабочих мест, реализованы крупные проекты. И эта работа продолжается. Свидетельство тому — сегодняшнее событие. Свердловская область — индустриальный центр России», — приводит слова Евгения Куйвашева региональный центр корпоративных отношений «Урал» холдинга ЕВРАЗ.
Строительные работы на участке в ОЭЗ «Титановая долина» уже идут полным ходом: началась заливка фундамента под возведение основных корпусов и производственных линий. В 2022 году на завод начнет поступать первое технологическое оборудование.
По словам вице-президента ЕВРАЗа, руководителя дивизиона «Урал» Дениса Новоженова, реализация проекта идет по графику.
«Это очень важно, ведь открытие нового предприятия не только обеспечит потребности наших партнеров и клиентов в качественном транспортном прокате, но и поспособствует созданию новых рабочих мест, развитию особой экономической зоны и региона в целом», — сказал Денис Новоженов.
В общей сложности в возведение нового предприятия будет вложено около 16 млрд руб. Это обеспечит создание более 400 новых рабочих мест. Мощность завода составит 200 тыс. колес в год с возможностью увеличения до 300 тыс. Старт производства намечен на конец 2022 — начало 2023 года.
Как отметил владелец группы РЕЙЛ СЕРВИС Сергей Гущин, недавно было расширено партнерство с ЕВРАЗом и заключен долгосрочный контракт на поставку железнодорожных колес для вагоноремонтных компаний.
«Я рад, что еще до окончания строительства нового завода мы можем полностью обеспечить потребности наших предприятий за счет продукции ЕВРАЗа», — отметил Сергей Гущин.
Завод по производству железнодорожных колес будет работать с Нижнетагильским металлургическим комбинатом (ЕВРАЗ НТМК), откуда будут осуществляться поставки стальной заготовки. Кроме того комбинат внесет в проект свою уникальную экспертизу, ведь НТМК является одним из ведущих предприятий по выпуску железнодорожных колес в России и СНГ. Кроме того эта его продукция широко известна и на мировом рынке.
Вице-президент ЕВРАЗа по продажам и логистике Илья Широкоброд считает, что запуск нового завода позволит в полной мере реализовать политику импортозамещения.
«Важно и то, что мы сможем задействовать имеющийся инженерный потенциал ЕВРАЗ НТМК и использовать колесную заготовку комбината из высококачественной стали», — пояснил Илья Широкоброд.
Новое производство будет построено с применением передовых технологий и оборудования. Основными поставщиками оборудования выступают мировые и российские производители. Технологическое оборудование прессо-прокатной линии поставит австрийская компания ANDRITZ, линии по механической обработке колес — немецкая компания Niles-Simmons Hegenscheidt (NSH). Агрегаты для контроля качества продукции будут выполнены российской компанией «Завод подъемно-транспортного оборудования им. Кирова».
Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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