В Свердловской области в режиме неполной занятости работают 17,3 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2021. По состоянию на 1 мая в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 17 тыс. 270 человек. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.



«Сведения о введении режима неполной занятости для 17 тыс. 270 работников разместили 1 тыс. 325 организаций (со среднесписочной численностью работающих 274 тыс. 857 человек), в том числе 361 организация о введении режима неполной занятости для 6 тыс. 630 работников в связи с введением ограничительных мероприятий (карантина)», — говорится в исследовании.



Сведения о переводе 47 тыс. 613 работников на временную удаленную работу в связи с введением ограничительных мероприятий размещены 1 тыс. 211 работодателями.