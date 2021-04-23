Лжеброкеры похитили 658 тыс. рублей у жительницы Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2021. Полиция Красноуфимска расследует уголовное дело о хищении у местной жительницы 658 тыс. руб., сообщает пресс-служба свердловского ГУ МВД России.
По словам потерпевшей, в феврале 2021 года она нашла сайт, на котором она просмотрела ролик о получении прибыли денежных средств путем работы на бирже. Следуя указанной на ресурсе инструкции, женщина отправила свои личные данные на сайт. Потом с ней связался неизвестный мужчина, который заявил, что будет учить потерпевшую правилам работы с торговой площадкой.
«Для этого посоветовал в целях извлечения прибыли, вложить как можно больше денег. Все обучение осуществлялось посредством телефонных переговоров. Денежные средства гражданка переводила на разные счета физических лиц, по совету своего наставника. Затем женщина оформила в банках несколько кредитов, а также сняла со своего накопительного счета оставшиеся сбережения. Все деньги потерпевшая перевела на счета, которые ей указал неизвестный», — говорится в сообщении.
В определенный момент потерпевшая попыталась вывести средства со счета, но ей это не удалось. Жительница Красноуфимска обратилась в полицию. Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
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