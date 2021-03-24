Средняя зарплата в мебельном бизнесе на Среднем Урале сократилась до 18,3 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2021. По итогам 2020 года средняя зарплата в Свердловской области составила 43 тыс. 256 руб. (в 2019 году — 41 тыс. 110 руб.), говорится в материалах Свердловскстата.



В сфере «производство мебели» средняя зарплата за год сократилась с 21 тыс. до 18,3 тыс. руб. В сегменте «производство одежды» показатель снизился с 20,5 до 17,8 тыс. руб., «обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки (кроме мебели)» — с 26 до 24,9 тыс. руб.



Также зарплата сократилась в сферах «производство прочих транспортных средств (с 44,5 до 43,5 тыс. руб.), «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (с 24,5 до 23,5 тыс. руб.), «производство табачных изделий» (с 24,5 до 22 тыс. руб.).