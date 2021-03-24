УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:30

Средняя зарплата в мебельном бизнесе на Среднем Урале сократилась до 18,3 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2021. По итогам 2020 года средняя зарплата в Свердловской области составила 43 тыс. 256 руб. (в 2019 году — 41 тыс. 110 руб.), говорится в материалах Свердловскстата.

В сфере «производство мебели» средняя зарплата за год сократилась с 21 тыс. до 18,3 тыс. руб. В сегменте «производство одежды» показатель снизился с 20,5 до 17,8 тыс. руб., «обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки (кроме мебели)» — с 26 до 24,9 тыс. руб.

Также зарплата сократилась в сферах «производство прочих транспортных средств (с 44,5 до 43,5 тыс. руб.), «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (с 24,5 до 23,5 тыс. руб.), «производство табачных изделий» (с 24,5 до 22 тыс. руб.).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
24.03.2021 Средняя зарплата в Свердловской области в январе составила 42,9 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2021. Средняя зарплата на Среднем Урале в январе 2021 года составила 42 тыс. 947 руб. Это на ...

27.01.2021 Средняя зарплата в Свердловской области в ноябре составила 42,5 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2021. Средняя зарплата на Среднем Урале в ноябре 2020 года составила 42 тыс. 537 руб. Это на ...

15.10.2020 Индекс промпроизводства в Свердловской области в январе-сентябре 2020 года вырос на 0,6%

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2020. Индекс промышленного производства в Свердловской области в январе-сентябре 2020 года ...

17.05.2019 Средняя зарплата в Свердловской области превысила 38 тыс. рублей

УрБК, Москва, 17.05.2019. Средняя зарплата на Среднем Урале в марте составила 38 тыс. 084 руб., что на 6% выше уровня ...

18.05.2018 В апреле 2018 года производство лекарств на Среднем Урале сократилось на 17,3%

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2018. В апреле 2018 года производство лекарственных средств и материалов, применяемых в ...

Популярные новости
21.04.2021«Солнечный»: продолжение парковочного эксперимента21.04.2021Египет: панацея или неизбежная альтернатива?22.04.2021Курс на ужесточение23.04.2021Ручное земледелие22.04.2021Уралмаш избавляется от бараков
Архив новостей
Май 2021 (353)
Апрель 2021 (733)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18