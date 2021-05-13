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Устав Екатеринбурга изменят для признания Академического восьмым районом города

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2021. Администрация города Екатеринбурга представила депутатам Екатеринбургской городской думы (ЕГД) проект изменений в Устав муниципального образования в связи с созданием новой территориальной единицы — Академического района.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, 19 мая, с соответствующим докладом на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью ЕГД выступила начальник правового департамента администрации города Татьяна Ширяева.

Она отметила, что документ приведен в соответствие с действующим федеральным и региональным законодательством, в устав и законы Свердловской области уже внесены необходимые изменения, которые вступят в силу 1 октября 2021 года.

Депутаты поддержали предложение администрации и внесли вопрос о внесении изменений в устав Екатеринбурга в проект повестки очередного заседания гордумы.

«Сегодняшнее решение — важный шаг для района. Все эти годы Академический рос органически, не дожидаясь присвоения статуса отдельной территории. Сейчас ключевая задача — обеспечить доступность государственных и муниципальных услуг для жителей как можно раньше. Видя эту необходимость, мы вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и с Администрацией города Екатеринбурга начали прицельно работать над созданием отдельного района», — рассказал депутат Законодательного собрания Свердловской области, основатель фонда «Добрососедство» Виктор Маслаков.

По его словам, уже в ближайшее время для жителей Академического будут созданы базовые объекты, необходимые в первую очередь: откроется большой офис МФЦ, на завершающей стадии находится проектирование взрослой поликлиники, детская уже построена, работает и будет еще расширяться. Со временем появятся ЗАГС и органы социальной защиты.

Как сообщал УрБК, внесение изменений в устав города для создания восьмого административного района Академический во время прошедших 12 мая публичных слушаний одобрили жители Екатеринбурга. Еще раньше за внесение изменений в устав региона для создания восьмого административного района Академический проголосовали депутаты Законодательного собрания Свердловской области.

Отметим, что проект комплексного освоения территории Академического района Екатеринбурга реализует АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в состав ГК «КОРТРОС»).

Напомним, в декабре 2019 года законодательную инициативу главы Екатеринбурга о создании восьмого административного района уральской столицы поддержали депутаты Екатеринбургской городской думы. В июне 2020 года депутаты регионального парламента согласовали решение гордумы о наименовании новой административной единицы, которое было принято по итогам опроса жителей уральской столицы. А уже 30 октября 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о присвоении новому району наименования «Академический».

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