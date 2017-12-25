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Вчера, 17:43

ОК «РУСАЛ» планирует создать новую структуру, куда войдут БАЗ и УАЗ

УрБК, Москва, 19.05.2021. Объединенная компания (ОК) «РУСАЛ» анонсировала масштабную трансформацию бизнеса. Об этом говорится в сообщении на сайте холдинга.

ОК «РУСАЛ» намерена выделить активы с более высоким углеродным следом в отдельную структуру и переименовать компанию в «AL+».

«РУСАЛ сфокусируется на укреплении своих позиций как крупнейшего производителя алюминия с низким углеродным следом, а новая компания — на развитии внутреннего рынка, обладающего значительным потенциалом роста», — говорится в сообщении.

Отметим, что в состав новой структуры войдут 11 предприятий, в том числе Богословский и Уральский алюминиевые заводы (БАЗ и УАЗ), которые расположены в Краснотурьинске и Каменске-Уральском (Свердловская область).

На сайте ОК «РУСАЛ» говорится, что БАЗ производит 1,03 млн т глинозема в год, УАЗ — 910 тыс. т глинозема в год. Ранее оба предприятия производили алюминий. Однако затем электролизные цеха на заводах были закрыты.

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