Прокуратура внесла представление главе свердловского УГИБДД из-за роста аварий на дорогах

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. Прокуратура Свердловской области внесла представление начальнику регионального управления ГИБДД ГУ МВД России Алексею Спиридонову в связи с ростом числа ДТП.



Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, за I квартал 2021 года количество аварий на дорогах области выросло на 12,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. После проведения проверки прокуратура выявила ряд нарушений.



«Кроме того, исполняющим обязанности прокурора области Вадимом Чукреевым перед начальником ГУ МВД России по Свердловской области Александром Мешковым поставлен вопрос об увеличении количества постов дорожно-патрульной службы в центральной части Екатеринбурга, как месте наибольшего сосредоточения жителей и гостей города», — говорится в сообщении.