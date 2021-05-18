Официальный курс доллара США снизился на 2 коп., евро вырос на 19 коп.

УрБК, Москва, 19.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 мая 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 2,14 коп., до 73,67 руб., курс евро вырос на 19,49 коп., до 90,10 руб.