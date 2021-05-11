В июне в Екатеринбурге закроют движение транспорта на перекрестке улиц Викулова и Татищева

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. Движение транспорта на перекрестке улиц Викулова и Татищева в Екатеринбурге будет ограничено с 23.00 18 июня до 06.00 21 июня 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В это время на перекрестке будет проводиться ремонт трамвайных путей работниками МУП «Городской транспорт».
На время ограничений изменятся и схемы движения трамваев, следующих по маршрутам № 1, 3, 11, 18, 19, 21, движение автотранспорта будет направлено по улицам Крауля, Рабочих, Заводской и Татищева, уточняет пресс-служба администрации Екатеринбурга.
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. В Екатеринбурге временно ограничат движение транспорта на двух участках улично-дорожной ...06.08.2020 В Екатеринбурге закроют движение транспорта на перекрестке улицы Красноармейской и проспекта Ленина
УрБК, Екатеринбург, 06.08.2020. В Екатеринбурге ЕМУП «Городской транспорт» закроет движение по проспекту Ленина от ...15.07.2020 В Железнодорожном районе Екатеринбурга временно закроют движение по пяти трамвайным маршрутам
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2020. В Екатеринбурге из-за ремонта трамвайных путей закрывают движение транспорта в ...09.06.2020 В Екатеринбурге из-за ремонта трамвайных путей закроют движение транспорта по улице Белореченской
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2020. В Екатеринбурге закроют движение трамваев № 1, 3, 21, 26, следующих по улице ...17.09.2013 В Екатеринбурге закроют движение через перекресток улиц Татищева — Красноуральской
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2013. В Екатеринбурге с 22:00 20 сентября до 06:00 23 сентября закроют движение через ...