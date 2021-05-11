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В июне в Екатеринбурге закроют движение транспорта на перекрестке улиц Викулова и Татищева

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. Движение транспорта на перекрестке улиц Викулова и Татищева в Екатеринбурге будет ограничено с 23.00 18 июня до 06.00 21 июня 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В это время на перекрестке будет проводиться ремонт трамвайных путей работниками МУП «Городской транспорт».

На время ограничений изменятся и схемы движения трамваев, следующих по маршрутам № 1, 3, 11, 18, 19, 21, движение автотранспорта будет направлено по улицам Крауля, Рабочих, Заводской и Татищева, уточняет пресс-служба администрации Екатеринбурга.

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