Запрет экскурсий сократит казну

Во вторник, 18 мая 2021 года, свердловское Заксобрание приняло законопроект об обязательной аккредитации экскурсоводов и гидов на территории региона. После вступления документа в силу нелицензированные гиды будут приравнены к нелегальным предпринимателям. Эта формулировка вызвала удивление у профессиональных экскурсоводов, многие из которых зарегистрированы как ИП или самозанятые. По мнению представителей профсообщества, свердловский бюджет скорее потеряет, чем приобретет от этого закона.



Как следует из документа, для аккредитации экскурсоводов будет создана комиссия при правительстве Свердловской области. Гиды, получившие лицензию, обязаны будут носить специальный опознавательный знак. Экскурсоводы без аккредитации приравняются к нелегальным предпринимателям. На этом, к слову, было акцентировано внимание участников заседания в областном Заксобрании.



«Если экскурсовод не входит в специальный реестр, то он не имеет права заниматься этой деятельностью, не пройдя квалификационную аттестацию. Как в любой деятельности, это будет незаконное предпринимательство», — заявил депутат Виктор Бабенко.



За работу экскурсоводом без аккредитации в федеральном законе предусмотрены штрафы в размере от 3 до 5 тыс. руб. для физлиц, от 5 до 10 тыс. руб. — для должностных лиц и от 15 до 30 тыс. руб. — для юрлиц.



Именно формулировка о приравнивании гидов без лицензии к нелегальным предпринимателям удивила представителей самой отрасли.



«Явно неаттестованный юристами депутат Бабенко сморозил, что принятые поправки в закон о туризме касаются вообще всех видов экскурсий, а нарушителей будут обвинять в незаконной предпринимательской деятельности. Во-первых, я работаю как ИП, и у меня право водить экскурсии закреплено в перечне видов деятельности. Я нехилые налоги и поборы плачу», — написал на своей странице в Facebook организатор авторских экскурсий в Екатеринбурге Дмитрий Москвин.



Вице-президент Уральского союза экскурсоводов и гидов-переводчиков (УрСЭГ) Константин Брыляков в разговоре с УрБК отметил, что применение нового закона потребует дополнительных средств.



«Очень много вопросов к правоприменительной практике закона. Процедура будет достаточно дорогая, это дополнительное обременение для профессионалов, которые этим занимаются», — сказал К. Брыляков.



Впрочем, по его словам, это не единственные претензии к документу со стороны профессионального сообщества. Основная проблема нововведений — это аттестация специалистов, которые проводят экскурсии по узкопрофильным тематикам. Константин Брыляков выразил опасение, что членам правительственной комиссии может не хватить знаний и компетентности, чтобы оценить, к примеру, организаторов авторских экскурсий.



«Авторские экскурсии создаются узконаправленными специалистами. Для них экскурсионная деятельность не является основным направлением. Они проводят экскурсии раз в неделю, а то и реже. У них великолепные экскурсии, но этот закон, по

сути, станет прямым запретом для них», — отметил вице-президент организации.



Он добавил, что члены УрСЭГ, все-таки попробуют пройти аттестацию, поскольку для них проведение экскурсии является основным заработком. Организаторы авторских экскурсий на данный момент не определились с тем, проходить аккредитацию или нет. К примеру, Дмитрий Москвин решил дождаться формирования правительственной комиссии, а потом уже принимать решение. Однако для него проведение экскурсий также является одним из основных источников дохода.



Другие, по мнению представителей профсообщества, скорее всего, откажутся от прохождения излишних для них бюрократических процедур. В целом К. Брыляков ожидает, что новый закон принесет больше вреда, чем пользы для туристической отрасли.



«Государству не стоило бы вмешиваться в этот вид деятельности. Рынок этот саморегулируемый, потому что сейчас есть очень много агрегаторов, которые помогают с выбором решений по экскурсиям. Определиться с гидами — являются ли они членами союза, насколько они профессиональны. У нас есть саморегулирование и стоило бы этот сектор развивать, а не вводить дополнительную регламентацию», — сказал собеседник УрБК.



По оценке профессионального сообщества, введение дополнительных административных барьеров может нанести серьезный удар по туристической отрасли в Свердловской области, о чем ранее писал УрБК. По факту, сфера туризма в регионе держится больше на частных инициативах (в том числе проведение авторских экскурсий).



Да и само принятие закона об экскурсионной деятельности оказалось крайне несвоевременно — в самом открытии сезона. По данным «Авито Услуги», только в Екатеринбурге по итогам апреля 2021 года спрос на услуги персональных гидов вырос на 105% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Также за указанный период в четыре раза вырос спрос на экскурсии по городу.



Таким образом, в сравнении с другими видами деятельности, экскурсии оказались самым быстро развивающимся рынком после пандемии. Дополнительные условия для создания в регионе «туристической Мекки» создают закрытие границ. Соответственно принятие нового закона отбросит отрасль на несколько лет назад. А это повлечет потери для бюджета — от потери гидов-предпринимателей до неизбежного сокращения потока туристов.



Впрочем, по словам вице-президента УрСЭГ, рассуждать на эту тему уже поздно — все дискуссии закончились с принятием федерального закона. Как отметил Константин Брыляков, профсообщество будет пытаться повлиять на формулировки документа на стадии правоприменительной практики.