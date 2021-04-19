Число выданных потребкредитов в Свердловской области в апреле выросло на 65%

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. По итогам апреля 2021 года в Свердловской области выдали 39 тыс. 607 потребительских кредитов. Это на 65,3% больше уровня аналогичного периода прошлого года, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В целом по стране число выданных потребкредитов за год выросло на 84,6%, до 1,22 млн штук.
«Столь существенный рост выдачи потребительских кредитов в апреле по сравнению с аналогичным периодом 2020 года связан исключительно с последствиями «карантинных» мероприятий весны прошлого года», — заявил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
Отметим, что по сравнению с мартом 2021 года число выданных потребкредитов в РФ сократилось на 11,5%.
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