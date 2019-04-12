УБРиР повысил ставки по вкладам на 0,3 процентного пункта

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 19 мая повысил ставки по вкладам, сообщает пресс-служба УБРиР.



По всей линейке доходность в среднем увеличится на 0,3 п. п., а максимальная эффективная ставка — до 6,85% годовых.



«Мы внимательно следим за рынком, чтобы наши продукты были конкурентоспособными. Если посмотреть на динамику процентной ставки по вкладам в рублях топ-10 банков, то мы увидим, что за последние четыре месяца она изменилась на 0,23 п. п: с 4,48% в январе до 4,71% в апреле. Этому способствовал рост ключевой ставки ЦБ. Учитывая внешние факторы, мы также повышаем наши ставки и делаем вклады еще выгоднее. Мы в постоянном режиме работаем над улучшением своей линейки вкладов, чтобы она закрывала все потребности клиентов», — рассказал управляющий директор по продуктовому портфелю «Пассивы» УБРиР Евгений Вяткин.



«Выгоднее всего открыть вклад «Удобный онлайн» на три года без пополнения. С подключенным пакетом услуг «Все под контролем» эффективная процентная ставка составит 6,85% годовых. Оформить вклад можно в интернет-банке/мобильном приложении УБРиР и уже через месяц получить первый доход. Банк выплачивает проценты каждые 30 дней. Клиент может выбрать: причислять проценты к вложенным деньгам и повышать итоговую доходность, или переводить деньги на карту и расплачиваться ими за покупки», — сообщили в пресс-службе УБРиР.



В предыдущий раз банк повышал ставки по всей линейке вкладов в апреле 2021 года. В целом банк увеличил доходность уже на 0,5 п. п.