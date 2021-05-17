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Вчера, 15:00

Спрос на персональных гидов в Екатеринбурге за год вырос на 105%

В Екатеринбурге по итогам апреля 2021 года спрос на услуги персональных гидов вырос на 105% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов исследования «Авито Услуг».

Также за указанный период в четыре раза вырос спрос на экскурсии по городу. Число предложений по экскурсиям в Екатеринбурге выросло на 14%. Также на 15% в городе за год увеличилось число персональных гидов.

«В среднем по стране с началом сезона на одного гида приходится пять потенциальных клиентов, причем в некурортных Тольятти, Ульяновске и Уфе этот показатель выше всего — здесь специалистов, готовых показать город и окрестности меньше, поэтому на каждого приходится по 8-9 клиентов. Это свидетельствует и о том, что россияне в условиях ограничений осваивают для себя не только новые города и маршруты, но и востребованные экскурсии как способ времяпрепровождения выходного дня», — пояснил руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуг» Иван Чулков.

Следует отметить, что с конца марта по 12 мая 2020 года в Свердловской области действовал период нерабочих дней и режим обязательной самоизоляции. Все развлекательные и досуговые мероприятия в это время были отменены.

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