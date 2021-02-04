Продажи новых автомобилей сегмента LCV в России в апреле 2021 года выросли на 151%

УрБК, Москва, 19.05.2021. По итогам апреля этого года в России было продано порядка 14 тыс. новых легких коммерческих автомобилей (LCV), что на 151% больше аналогичного показателя апреля 2020 года. Об этом сообщает «Автостат».



Эксперты агентства объясняют рост эффектом низкой базы — в апреле прошлого года на продажи автомобилей сегмента LCV негативно повлияли ограничительные меры из-за пандемии.



В целом, по итогам 4 месяцев 2021 года продажи новых малотоннажных грузовых автомобилей увеличились на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, общий объем рынка новых LCV с начала года составил 40,9 тыс. штук, уточняют в «Автостате».