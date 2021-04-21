В Челябинской области в апреле выдали почти 35 тыс. потребительских кредитов

УрБК, Челябинск, 19.05.2021. По итогам апреля 2021 года в Челябинской области выдали 34 тыс. 644 потребительских кредитов. Это на 76,6% больше уровня аналогичного периода прошлого года, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В целом по стране число выданных потребкредитов за год выросло на 84,6%, до 1,22 млн штук.
Больше всего кредитов была выдано в Москве (65,8 тыс.), Московской области (57 тыс.) и Татарстане (44,8 тыс. ед.). Самую сильную динамику показали Краснодарский край (+162,2%), Татарстан (+131,2%), а также Тюменская область (+129%).
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