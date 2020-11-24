Только 50% свердловских девятиклассников продолжат обучение в 10 и 11 классах

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. Чуть более половины выпускников девятых классов планируют продолжить обучение в 10 и 11 классах школ Свердловской области. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщила начальник отдела общего образования департамента общего и дополнительного образования регионального министерства образования и молодежной политики Наталья Сокольская.



По ее словам, всего в 2021 году на Среднем Урале обучение в 9 классах заканчивают 44 тыс. 002 школьника.



«Планируется, что продолжат обучение и получат среднее-общее образование 20-22 тыс. школьников. Также мы предполагаем, что все из оставшихся продолжат обучение в учреждениях среднего профессионального образования», — рассказала Н. Сокольская.



Как уточнила заместитель начальника департамента образования администрации Екатеринбурга Елена Кречетова, в столице Среднего Урала статистика по поступлению в 10 и 11 классы не отличается от среднеобластной.



«Если говорить об опыте прошлых лет, примерно половина выпускников 9 классов остаются продолжать обучение в 10 классах и примерно половина уходит получать образование в средне-специальные учебные заведения», — сказала Е. Кречетова.



В этом году для учеников 10 классов в школах Екатеринбурга открыты около 7 тыс. мест. Всего обучение в 9 классах заканчивает 13 тыс. 708 юных екатеринбуржцев, уточнила Е. Кречетова.