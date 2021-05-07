Восемь гостиниц Екатеринбурга пытаются взыскать со структуры «Газпрома» почти 100 млн рублей за размещение вахтовиков

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. Восемь гостиниц Екатеринбурга пытаются взыскать со структуры ПАО «Газпром» 98 млн руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на коммерческого директора управляющей компании Usta Hotels Виктора Салина.



По информации издания, екатеринбургские отельеры заключили договоры с ООО «ГСП-сервис» (расчеты велись через материнскую структуру «Газстройпром»). Соглашение предусматривало размещение на обязательный двухнедельный карантин вахтовиков, работавших на стройках «Газпрома». За январь-март 2021 года заказчик должен был выплатить 137,6 млн руб. Однако по факту перечислил лишь 39,4 млн руб.



По словам Виктора Салина, сложившаяся ситуация привела к тому, что у многих отелей наблюдается дефицит средств на осуществление хозяйственной деятельности.