В Екатеринбурге с начала года зарегистрировано четыре ДТП с участием электросамокатов

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. С начала 2021 года на дорогах Екатеринбурга зарегистрировано четыре ДТП с участием электросамокатов. Об этом во время пресс-конференции сообщил начальник городского отдела ГИБДД УМВД России Вадим Буйдалин.



По его словам, с начала мая происшествия с участием электросамокатов регистрируются еженедельно.



«По всем фактам травмирования, повреждения транспортных средств, мы направляем информацию в адрес собственников данных средств, особенно при нарушении правил эксплуатации, таких как движение по проезжей части, движение вдвоем на одном электросамокате», — сообщил В. Буйдалин.



Также как рассказал В. Буйдалин, ежедневно в Екатеринбурге инспекторы ГИБДД выявляют не более десятка нарушений при управлении электросамокатами. В основном, к административной ответственности привлекаются жители, двигающиеся на таких транспортных средствах по проезжей части дорог.



Электросамокаты являются средством индивидуальной мобильности, водители таких транспортных средств должны руководствоваться требованиями правил дорожного движения для пешеходов, уточнил начальник отдела ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.