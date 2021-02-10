Банк России в I квартале выявил 85 финансовых пирамид и 144 нелегальных кредитора

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. По итогам I квартала 2021 года Банк России выявил 85 финансовых пирамид и 144 нелегальных кредитора, рассказал журналистам директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.
Для сравнения, в январе-марте 2021 года регулятор выявил 37 финансовых пирамид и 254 нелегальных кредитора.
По словам Валерия Ляха, число обнаруженных нелегальных форекс-дилеров за год выросло с 53 до 124. Общее количество нелегальных финансовых компаний сократилось с 369 до 361.
«Тенденции таковы, что все переходит в интернет — более 45% всех нелегалов в сети интернет», — заявил В. Лях (цитата по ТАСС).
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