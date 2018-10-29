УрБК, Москва, 19.05.2021. По информации на 1 апреля в России из-за долгов ограничены в праве выезда за пределы страны ...

Почти 7 млн россиян ограничены в праве выезда за границу

За 9 месяцев 2018 года более миллиона россиян не смогли выехать за границу из-за долгов по кредитам

УрБК, Москва, 29.10.2018. Более миллиона россиян попали в число невыездных из-за долгов перед банками. Об этом сообщает ...