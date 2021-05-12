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На границе в Челябинской области изъято 670 единиц контрафактной посуды Zepter

УрБК, Челябинск, 19.05.2021. Сотрудники мобильной группы Челябинской таможни изъяли партию контрафактной посуды и столовых принадлежностей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, транспортное средство с грузом было задержано в Троицком районе вблизи российско-казахстанского участка границы. При досмотре было обнаружено 670 единиц посуды с эмблемой Zepter.

На границе в Челябинской области изъято 670 единиц контрафактной посуды Zepter
На границе в Челябинской области изъято 670 единиц контрафактной посуды Zepter

Ущерб правообладателям торговой марки в случае продажи груза в Уральском федеральном округе составил 8,2 млн руб.

«Контрафактная продукция изъята сотрудниками полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 180 УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака», — пояснил пресс-секретарь Челябинской таможни Александр Земсков.

Фото предоставлены пресс-службой Уральского таможенного управления

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