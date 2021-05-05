Почти 7 млн россиян ограничены в праве выезда за границу

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2021. На Среднем Урале 141 тыс. человек ограничены в праве выезда за пределы РФ из-за ...

В Свердловской области выезд за границу закрыт для 141 тыс. должников

За 9 месяцев 2018 года более миллиона россиян не смогли выехать за границу из-за долгов по кредитам

УрБК, Москва, 29.10.2018. Более миллиона россиян попали в число невыездных из-за долгов перед банками. Об этом сообщает ...