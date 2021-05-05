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Почти 7 млн россиян ограничены в праве выезда за границу

УрБК, Москва, 19.05.2021. По информации на 1 апреля в России из-за долгов ограничены в праве выезда за пределы страны почти 7 млн человек. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

В пандемию число невыездных россиян увеличилось почти в два раза, десять месяцев назад за пределы страны не могли выехать 4 млн должников. Всего на апрель 2021 года число должников в России составляет почти 19 млн человек, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года эта цифра увеличилась на 2 млн человек.

Подавляющее большинство невыездных россиян 90-95% имеют долги по банковским кредитам и одновременно займам в микрофинансовых организациях. Также увеличивается просроченная задолженность по алиментам, штрафам ГИБДД и платежам за ЖКХ, уточняют собеседники издания.

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