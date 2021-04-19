В Екатеринбурге из-за ремонта теплосети ограничат движение транспорта на двух участках улицы Ключевской

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» (ЕТК) ограничит движение транспорта на участках улицы Ключевской для проведения ремонта инженерных коммуникаций. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Проезд автотранспорта будет невозможен с 8 июня по 4 июля на участке улицы Ключевской от улицы Мельникова до улицы Крылова и с 8 июня по 31 августа от здания № 19 на улице Ключевской до улицы Мельникова.
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