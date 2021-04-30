«Россети Урал» — «Екатеринбург» повышает надежность работы подстанции «Ясная» в микрорайоне Юго-Западный

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. «Россети Урал» — «Екатеринбург» приступили к реализации ремонтных мероприятий по повышению надежности работы подстанции 110/10 кВ «Ясная» в Юго-Западном микрорайоне города.



Как сообщает отдел по связям с общественностью «Россети Урал» — «Екатеринбург», на ремонтные мероприятия компания направит более 1,5 млн руб.



«Уже завершен текущий ремонт вакуумных выключателей, устройств компенсации емкостного тока, трансформаторов собственных нужд, трансформаторов дугогасительных катушек. Также энергетикам предстоит выполнить ремонт двух силовых трансформаторов мощностью 40 МВА каждый», — рассказали в компании.



Подстанция 110/10 кВ «Ясная» обеспечивает электроснабжение социальных и бытовых потребителей, в том числе корпуса медицинских учреждений в районе улиц Волгоградская — Академика Бардина (медгородок), Областная детская клиническая больница, Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза», Гурзуфская котельная и крупные предприятия города ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление», ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока».



Также подстанция снабжает электроэнергией жилые массивы в районе улиц Серафимы Дерябиной, Онуфриева, Решетникова, Белореченская, Волгоградская, теплопункты, детские сады и школы Юго-Западной части Екатеринбурга.