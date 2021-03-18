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В Свердловской области производство скота и птицы на убой в январе-апреле сократилось на 9,2%

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. В январе-апреле 2021 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 78,3 тыс. т скота и птицы на убой, что на 9,2% ниже уровня аналогичного периода прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Выпуск молока на Среднем Урале увеличился на 1,4% (до 257,3 тыс. т), яиц — на 3,7% (до 501,3 млн штук).

Отметим, что поголовье крупного рогатого скота в регионе в январе-апреле 2021 года сократилось на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 259,2 тыс. голов).

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