Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц вырос на 2%

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. Средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 113 дней. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства Уральской палаты недвижимости (УПН).



Объем предложения на вторичном рынке жилья уральской столицы за последние четыре недели увеличился на 2%, до отметки 5,23 тыс. объектов. На рынке также присутствуют 950 комнат и 430 объектов в пригороде.