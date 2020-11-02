В администрации Екатеринбурга подвели итоги работы по противодействию коррупции в 2020 году

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2021. Итоги антикоррупционной кампании в муниципалитете подведены сегодня 18 мая на заседании профильной комиссии Екатеринбургской городской думы.



Как сообщает пресс-служба администрации города, в течение прошлого года в муниципалитете состоялось более 100 мероприятий, направленных на предупреждение коррупционных нарушений среди муниципальных служащих и руководителей подведомственных организаций.



По информации начальника департамента кадровой политики администрации Екатеринбурга Елены Хазовой, в прошлом году в муниципалитет поступило более 112 тыс. обращений граждан и организаций, 105 из которых содержали сведения о предположительных фактах коррупционных проявлений.



«Однако, ни в одном случае информация о коррупционной составляющей не была подтверждена», — сообщила Е.Хазова.



Также, по ее словам, одним из основных направлений работы департамента кадровой политики администрации города остается обучение муниципальных служащих и руководителей подведомственных организаций в рамках подготовки к декларационным кампаниям.



В прошлом году для муниципальных служащих и руководителей подведомственных организаций были проведены обучающие семинары, все сведения за отчетный период были предоставлены в полном объеме.