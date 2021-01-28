В Свердловской области зарегистрировались почти 65 тыс. самозанятых

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. В Свердловской области зарегистрировались почти 64,6 тыс. самозанятых граждан. Об этом сообщила министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова. По ее словам, с начала года показатель увеличился на 17,2 тыс. человек. «На текущую дату на Среднем Урале зарегистрировано свыше 90 тыс. юридических лиц и почти 107 тыс. индивидуальных предпринимателей», — сообщает департамент информполитики региона. С 1 января текущего года число субъектов предпринимательства в регионе выросло на 3 тыс. 666 единиц.

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