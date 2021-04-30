Свердловский минфин планирует занять у банков еще 10 млрд рублей

Министерство финансов Свердловской области объявило восемь тендеров на открытие кредитных линий в коммерческих банках на общую сумму 10 млрд руб., говорится в материалах на сайте госзакупок.



Средства предполагается привлечь для частичного финансирования дефицита бюджета Среднего Урала и погашения долговых обязательств.



Напомним, что ранее свердловский минфин уже пытался занять у банков 10 млрд руб. Тогда пять тендеров из десяти признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок. На остальные пять поступила заявка от Промсвязьбанка.



Как сообщал УрБК, на 1 апреля государственный долг Среднего Урала составил 113 млрд 097 млн 792 тыс. руб.