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Вчера, 17:49

Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 2,41%

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2021. По состоянию на 18 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 50 тыс. 799 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 17 мая число безработных составляло 51 тыс. 386 человек. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 587 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 2,41%.

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