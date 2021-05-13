Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 2,41%

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2021. По состоянию на 18 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 50 тыс. 799 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 17 мая число безработных составляло 51 тыс. 386 человек. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 587 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 2,41%.