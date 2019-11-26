Свердловчанин оплатил задолженность по кредитам на сумму около 2,5 млн рублей ради выезда за границу

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2021. Житель Свердловской области оплатил задолженность по кредитам в сумме почти 2,5 млн руб. после наложения запрета на выезд за границу. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУФССП России.
Исполнительные производства о взыскании кредитных платежей были возбуждены в Сысертском районном отделении судебных приставов.
О возбуждении исполнительных производств должник был уведомлен надлежащим образом, однако добровольно требование об уплате задолженности не исполнял. Неоднократные выходы по месту жительства, направление повесток для явки на прием к судебному приставу-исполнителю оказались безрезультатными.
«Судебным приставом-исполнителем в отношении должника вынесено постановление об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации. Данное ограничение побудило должника к полному погашению задолженности по всем исполнительным производствам на сумму 2,5 млн руб. и исполнительского сбора в сумме порядка 170 тыс. руб.», — рассказали в пресс-службе свердловских судебных приставов.
Исполнительные производства окончены в связи с фактическим исполнением. Денежные средства перечислены взыскателям, уточняют в ГУФССП России по Свердловской области.
Как сообщал УрБК, по информации на 23 апреля только в 2021 году судебными приставами Свердловской области было вынесено более 160 тыс. постановлений о временном ограничении права выезда должников за пределы РФ.
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2019. С начала 2019 года судебными приставами Свердловской области было вынесено более 190 ...11.06.2019 Более 95 тыс. жителей Свердловской области не смогут выехать за границу из-за долгов
С начала 2019 года судебными приставами Свердловской области было вынесено более 95 тыс. постановлений о временном ...11.06.2019 Более 95 тыс. жителей Свердловской области не смогут выехать за границу из-за долгов
УрБК, Екатеринбург, 11.06.2019. С начала 2019 года судебными приставами Свердловской области было вынесено более 95 ...19.07.2018 Более 70 тысяч жителей Свердловской области ограничили в праве выезда за границу из-за долгов
С начала 2018 года судебными приставами Свердловской области было вынесено 71 тыс. 440 постановлений о временном ...19.07.2018 Более 70 тысяч жителей Свердловской области ограничили в праве выезда за границу из-за долгов
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2018. С начала 2018 года судебными приставами Свердловской области было вынесено 71 тыс. 440 ...