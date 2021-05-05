В Свердловской области план ярового сева выполнен на 60,2%

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2021. В Свердловской области в рамках посевной кампании план ярового сева выполнен на 60,2%, сообщает департамент информполитики региона.



По состоянию на 18 мая 2021 года засеяно зерновых культур 62,9% от плана, технических культур — 95%, овощей открытого грунта — 63,8%, кормовых культур — 42,9%, картофеля — 40,7%.



Ожидаемый урожай — 680 тыс. т зерна, более 262 тыс. т картофеля и овощей открытого грунта.



Ранее УрБК сообщал, что с 2016 по 2020 год в регионе на 16 тыс. га сократились посевные площади зерновых и зернобобовых культур (до 322,7 тыс. га), на 6,9 тыс. га — картофеля и овощей с открытого грунта (до 49,8 тыс. га), на 13,7 тыс. га — кормовых культур (до 415,7 тыс. га).