УрБК, Екатеринбург, 18.05.2021. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило страховое возмещение 12,8 тыс. вкладчиков банка «НЕЙВА», говорится в сообщении АСВ.
«По состоянию на 18 мая около 12,8 тыс. вкладчиков банка «НЕЙВА», обратившимся за страховым возмещением, выплачено 4,45 млрд руб., что составляет 80% от страховой ответственности Агентства по данному банку. В том числе возмещение в размере 784,8 млн руб. выплачено 1,6 тыс. юридическим лицам», — говорится в сообщении.
Напомним, что 16 апреля ЦБ отозвал лицензию у банка «НЕЙВА». Согласно заявлению регулятора, кредитно-финансовая организация нарушала федеральные законы и нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность. Кроме того, банк «НЕЙВА», по мнению ЦБ, допускал «неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
11 мая в арбитражный суд Свердловской области был подан иск о принудительной ликвидации банка «НЕЙВА».
Банк России подал иск о ликвидации екатеринбургского банка «НЕЙВА». Об этом говорится в материалах арбитражного суда ...17.05.2021 ЦБ подал иск о ликвидации екатеринбургского банка «НЕЙВА»
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2021. Банк России подал иск о ликвидации екатеринбургского банка «НЕЙВА». Об этом говорится в ...12.05.2021 Вкладчикам банка «НЕЙВА» выплатили 3,9 млрд рублей страхового возмещения
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2021. Агентство по страхованию вкладов выплатило вкладчикам банка «НЕЙВА» около 70% общей ...30.04.2021 Вкладчикам банка «НЕЙВА» выплатили 2 млрд рублей страхового возмещения
УрБК, Екатеринбург, 30.04.2021. Вкладчикам банка «НЕЙВА» с 26 по 29 апреля 2021 года выплачено 2 млрд руб. Об этом ...23.04.2021 АСВ выплатит страховое возмещение 17 тыс. вкладчиков банка «НЕЙВА» из Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2021. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатит страховое возмещение 22 тыс. вкладчиков ...