«Россети ФСК ЕЭС» завершили модернизацию магистральной ЛЭП 220 кВ в Кировской области

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2021. Компания «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила реконструкцию линии электропередачи 220 кВ «Кутлу-Букаш — Вятские Поляны» в Кировской области.
Как сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала, в рамках реконструкции на объекте были установлены новые железобетонные опоры, которые обладают более высокими показателями механической прочности, они более устойчивы к климатическим нагрузкам. Срок службы – не менее 35 лет.
До конца ремонтной компании 2021 года также будет осуществлена установка новой опоры на еще одной ЛЭП: 220 кВ «Вятка — Мураши». Модернизация оборудования повысит надежность электроснабжения потребителей региона, в том числе объектов РЖД, и перетока электроэнергии в Республику Татарстан.
Протяженность линии электропередачи 220 кВ «Кутлу Букаш — Вятские Поляны» составляет 68,9 км, ЛЭП 220 кВ «Вятка — Мураши» — 129 км, уточняют в компании «Россети ФСК ЕЭС».
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