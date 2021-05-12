Свердловское Заксобрание приняло законопроект об обязательной аккредитации гидов

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2021. Заксобрание Свердловской области приняло законопроект об обязательной аккредитации экскурсоводов и гидов на территории региона.



Согласно документу, для проведения процедуры предлагается создать комиссию при региональном правительстве. Гиды, прошедшие аккредитацию, обязаны будут носить специальный опознавательный знак. Экскурсоводам, которые будут работать без аккредитации, грозит ответственность за нелегальное предпринимательство.



За работу экскурсоводом без аккредитации в федеральном законе предусмотрены штрафы в размере от 3 до 5 тыс. руб. для физлиц, от 5 до 10 тыс. руб. — для должностных лиц и от 15 до 30 тыс. руб. — для юрлиц.



Согласно пояснительной записке к законопроекту, деятельность гидов будет скорректирована в виде поправок в закон «О туризме и туристской деятельности в Свердловской области». Документ предлагается принять в связи с недавним утверждением федерального закона об обязательной аккредитации экскурсоводов. Он вступит в силу с 1 июля 2021 года.