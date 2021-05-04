Полиция раскрыла кражу 100 тыс. евро из офиса компании в Пионерском районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2021. Кража из офисного помещения, расположенного в Пионерском районе Екатеринбурга, произошла в июне прошлого года. Злоумышленники похитили сейф с денежными средствами в сумме более 100 тыс. евро.



Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, о крупном хищении денежных средств правоохранителям сообщил гражданин, который обнаружил вскрытый сейф в районе железнодорожных путей на ул. Восточной. Рядом находились наличные в сумме порядка 12 тыс. евро. Позже о хищении сообщил и собственник денежных средств.



«В территориальный ОВД обратился индивидуальный предприниматель, который заявил, что сейф находился в офисе и отсутствие хранилища обнаружили работники компании, пришедшие на работу в офис. Мужчина сообщил, что похищенные средства, были выручены им от продажи недвижимости», — рассказали в полиции Екатеринбурга.



В результате отработки лиц, которые могли быть причастны к преступлению, полицейские установили подозреваемого 51-летнего, ранее судимого местного жителя. После сбора достаточно изобличающей информации, подозреваемый был задержан и признал вину в инкриминируемом ему преступлении.



Задержанный рассказал полицейским, что узнал о денежной сумме от супруги, которая работала в офисе компании. В ночное время злоумышленник и подельник проникли в помещение и, выдавив стекло, спустили сейф из окна на веревках, затем вскрыли хранилище. Часть денег похитители бросили, когда их спугнул случайный прохожий.



«Также подозреваемый пояснил, что на похищенные средства приобрел квартиру в Екатеринбурге, иномарку и съездил с супругой на курорт», — уточнили в городском УМВД.



По факту хищения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК Российской Федерации «Кража в особо крупном размере», подозреваемый помещен под стражу.



Второй участник кражи также был установлен полицейскими, однако к моменту задержания его подельника он уже скончался от болезни, уточняют в УМВД по Екатеринбургу.