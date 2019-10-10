В Свердловской области осужден гендиректор «Лайн-СиТи» за хищение субсидий на льготные перевозки

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2021. Карпинский городской суд вынес приговор гендиректору транспортной компании ООО «Лайн-СиТи» Валерию Симону.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, он был признан виновным по части 4 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». В суде установлено, что В. Симон с декабря 2013 года по июль 2018 года предоставлял ложные данные о перевозках льготников в управление областного Минсоцполитики. Таким образом подсудимому удалось получить более 13,1 млн руб.
«Необходимо отметить, что судом учтено наличие рецидива в действиях Симона. В 2012 году мужчина, ранее занимавший должность заместителя начальника исправительной колонии, был осужден за совершение мошенничества», — говорится в сообщении.
Суд назначил Валерию Симону наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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